Последнее обновление: 03.05.2018 17:45

Лукашенко снял с должностей ряд чиновников

В среду Лукашенко подписал указы о снятии с должностей ряда чиновников, сообщает его пресс-служба.

В частности, от занимаемой должности освобожден министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик.

Как рассказал в новостном выпуске телеканала «Беларусь-1» главный чекист страны Валерий Вакульчик, Потупчик наладил семейный бизнес — поставку стройматериалов на объекты строительства по завышенным ценам. Это стало каналом обогащения для семьи экс-руководителя Минэнерго.

Кроме того, от занимаемых должностей освобождены начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович.

"Своих должностей они лишились за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях", - комментирует отставку пресс-служба.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование