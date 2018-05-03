Лукашенко снял с должностей ряд чиновников

В среду Лукашенко подписал указы о снятии с должностей ряда чиновников, сообщает его пресс-служба.

В частности, от занимаемой должности освобожден министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик.

Как рассказал в новостном выпуске телеканала «Беларусь-1» главный чекист страны Валерий Вакульчик, Потупчик наладил семейный бизнес — поставку стройматериалов на объекты строительства по завышенным ценам. Это стало каналом обогащения для семьи экс-руководителя Минэнерго.

Кроме того, от занимаемых должностей освобождены начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович.

"Своих должностей они лишились за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях", - комментирует отставку пресс-служба.