Южная Корея не хочет выводить американские войска

Южная Корея намерена сохранить присутствие армии США на своей территории даже в случае успешного подписания мирного договора между Сеулом и Пхеньяном. Об этом заявил официальный представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гём.

«Вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора (с Пхеньяном)», - сказал он.

Позиция южнокорейского правительства заключается в том, чтобы вооруженные силы США в Корее оставались в роли посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония.

В настоящее время в Южной Корее находятся около 28,5 тыс. американских военнослужащих, которых Северная Корея давно требовала вывести в качестве одного из условий отказа от ядерных и ракетных программ.

Тем не менее в совместном заявлении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына после их встречи нет упоминания о выводе войск США из страны.