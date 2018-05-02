В парламенте Армении депутаты бойкотируют заседание

Парламент Армении пока не смог начать работу из-за отсутствия кворума, из 105 депутатов для участия в заседании зарегистрировались только 29 при необходимых для кворума 53 депутатов.

С утра в среду зарегистрировались 29 депутатов. Согласно регламента законодательного органа, заседание парламента правомочно, если в установленном порядке зарегистрировалось более половины от общего числа (105) депутатов. Если число зарегистрированных депутатов недостаточно для кворума, то регистрация продолжается до обеспечения кворума, но не более четырех часов.

Перед началом заседания депутат от фракции "Царукян" Ваге Энфиаджян заявил, что политсила объявляет бойкот парламентской неделе из-за сложившейся в стране ситуации. "В связи со сложившейся в стране беспрецедентной ситуацией наша фракция объявляет эти четыре дня бойкот", — заявил Энфиаджян

Ранее в среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, блокируют по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты.

Во вторник Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.