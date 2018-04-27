Столтенберг заявил об открытости НАТО для новых членов

Двери НАТО остаются открытыми для новых членов, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Вступление Черногории (в НАТО) в прошлом году демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Расширение НАТО является историческим успехом. Оно способствовало укреплению стабильности, сотрудничества и процветания во всем Евроатлантическом регионе", - сказал Столтенберг, открывая совещание глав МИД стран НАТО по вопросам расширения Североатлантического альянса.

По словам генсека, "каждая страна имеет суверенное право выбирать собственный путь к обеспечению своей безопасности и процветания".

"Это основополагающее право, которое необходимо уважать. И любое решение о приеме нового члена принимается 29 союзниками. Ни одна другая страна не имеет права голоса в отношении стремлений к членству или процесса присоединения", - отметил Столтенберг.