Последнее обновление: 27.04.2018 17:41

Столтенберг заявил об открытости НАТО для новых членов

Двери НАТО остаются открытыми для новых членов, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Вступление Черногории (в НАТО) в прошлом году демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Расширение НАТО является историческим успехом. Оно способствовало укреплению стабильности, сотрудничества и процветания во всем Евроатлантическом регионе", - сказал Столтенберг, открывая совещание глав МИД стран НАТО по вопросам расширения Североатлантического альянса.

По словам генсека, "каждая страна имеет суверенное право выбирать собственный путь к обеспечению своей безопасности и процветания".

"Это основополагающее право, которое необходимо уважать. И любое решение о приеме нового члена принимается 29 союзниками. Ни одна другая страна не имеет права голоса в отношении стремлений к членству или процесса присоединения", - отметил Столтенберг.

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