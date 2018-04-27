Польша хочет стать хабом для американского газа в Европе

Польша стремится стать центральным хабом для американского газа в Центральной Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время польско-американского экономического саммита в Варшаве.

“Мы хотели бы разнообразить нашу экономику в этой сфере (энергетики — ред.) и поэтому раскрываем наши объятия для поставщиков из США и представляем наш подход к этой теме: чтобы мы стали центральным хабом для американского газа в этой части Европы”, - заявил Моравецкий.

По его словам, учитывая революцию относительно добычи сланцевого газа в США имеют возможность экспортировать такие объемы газа, которые удовлетворят потребности Европы. Он подчеркнул, что от этого выиграют ЕС, Польша и США.