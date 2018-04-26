В Германии критикуют Киев за туризм на ЧАЭС

Немецкие депутаты на спецзаседании комитета Бундестага по вопросам экологии и ядерной безопасности раскритиковали официальный Киев за ситуацию с процветающим в Чернобыльской зоне отчуждения туризмом. Об этом со ссылкой на заявление представителя партии Зеленых и главу комитета Сильвию Коттинг-Уль.

В середине апреля она побывала в Киеве и ЧЗО, охарактеризовав увиденное, как попытки создать там "атомный диснейленд".

Коттинг-Уль удивило то, что Украина до сих пор сохраняет приверженность идее развития атомной энергетики, которая составляет около 68% в энергоснабжении страны. При этом Еврокомиссия предоставляет выгодные кредиты для повышения мер безопасности и продления срока службы станций, поощряя достройку двух блоков ХАЭС. Депутат считает, что Киеву следует развивать возобновляемую энергетику.

Кроме того, главу комитета Бундестага по экобезопасности "очень огорчило", что компенсации пострадавшим, закрепленные законом, "не выплачиваются с 2014 года в установленных законом размерах". Коттинг-Уль заявила, что в последние годы проводится лишь 14% необходимых выплат.

Несмотря на обращения некоторых лиц в ЕСПЧ, эта проблема не решена, подчеркнула она.