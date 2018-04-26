Последнее обновление: 26.04.2018 17:25

Порошенко подписал закон об усилении контроля на границе Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который усиливает контроль за государственной границей страны, сообщается на сайте украинского президента.

"Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, в контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, усовершенствуются меры, применяемые украинскими пограничниками для противодействия нелегальной миграции на границе и другим правонарушениям в этой сфере.

Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм информирования об их въезде на территорию Украины и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

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