Audi отзывает более 1 млн автомобилей

Компания Audi AG, входящая в группу Volkswagen, отзывает 1,16 млн автомобилей по всему миру из-за проблемы с электронасосом системы охлаждения двигателя. Эта проблема может стать причиной пожара, сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя компании.

Отзыву подлежат модели автомобилей Audi A5 Cabriolet, A5 Sedan и Audi Q5, выпущенные в период с 2013 по 2017 гг., а также Audi A6, произведенные в 2012-2015 гг., и Audi A4 Sedan и A4 2013-2016 гг. выпуска.

"Автомобили с двигателем Turbo FSI объемом 2 литра оснащены электронасосом системы охлаждения, который может блокироваться из-за отходов системы охлаждения, что приводит к его перегреву", - говорится в сообщении Volkswagen.

Автопроизводитель также указывает, что из-за влаги внутри насоса могут происходить короткие замыкания.

В Volkswagen отмечают, что дилеры могут заменить электронасосы, однако в данный момент требуемых для этого деталей нет. Владельцы автомобилей, которых коснулся отзыв, будут уведомлены о дальнейшем развитии ситуации 11 июня.