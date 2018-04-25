Последнее обновление: 25.04.2018 15:26

Лондонская биржа металлов продлила запрет на торговлю алюминием UC Rusal

Лондонская биржа металлов (LME) оставила в силе решение об ограничении торговли произведенным UC Rusal алюминием. Это следует из материалов на сайте крупнейшей площадки торговли металлами.

LME с 17 апреля приостановила торговлю алюминием UC Rusal после объявления в отношении компании Олега Дерипаски 6 апреля санкций США.

Минфин США сообщил 23 апреля, что санкции с UC Rusal могут быть сняты, если Дерипаска утратит контроль над компанией. Также Вашингтон продлил срок, в течение которого контрагенты должны прекратить сотрудничать с UC Rusal, с 5 июня до 23 октября 2018 г.

После уточнений американского Минфина LME решила дополнительно проанализировать ограничения на торговлю алюминием UC Rusal. Биржевая площадка уведомила, что может выпустить новое заявление по этому вопросу.

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