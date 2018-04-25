Помогающие Асаду частные бойцы из РФ используют военную базу в России - очевидцы

Кремль говорит, что не имеет отношения к россиянам, которые воюют в Сирии в гражданском статусе, но, как видели корреспонденты Reuters, трижды за последний месяц группы мужчин, возвращавшихся из Дамаска, отправлялись на российскую военную базу в Молькино.

На хуторе Молькино Краснодарского края находится 10-я отдельная бригада специального назначения российского Минобороны, свидетельствует информация на сайте Кремля, публиковавшего отчет о президентском визите на базу несколько лет назад.

Пункт назначения россиян, прилетающих из Сирии, представляет собой редкое свидетельство секретной части операции РФ в поддержку сирийского президента Башара Асада, которая официально сводится к авиаударам, обучению сирийских войск и небольшому числу спецназовцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 февраля сказал, что гражданские россияне, находящиеся в Сирии, “не относятся к вооруженным силам Российской Федерации”.

Во вторник в ответ на вопрос, почему гражданские лица, воюющие в Сирии, ездят на военную базу, Песков сказал, что у него нет такой информации и предложил спросить Минобороны. Минобороны и российский МИД не ответили на запросы Reuters.

Дежурный офицер 10-й бригады, поднявший трубку, сказал на вопрос, почему автобусы с гражданскими заезжают на военную базу: “Никто не заезжает, насколько я знаю... Ну, видели и видели. Не всему можно, как говорится, верить... Ну можно, может быть. А так мы по поводу сторонних организаций какие можем комментарии дать?”

Больше 2000 частных военных специалистов из России сражаются в Сирии, чтобы помочь ее властям отвоевать территории у противников, говорили несколько источников, в том числе, один из частных бойцов.

Корреспонденты Reuters видели, как 17 апреля в аэропорту Ростова-на-Дону приземлился сирийский чартерный самолет авиакомпании Cham Wings, которая, как говорят источники, перебрасывает частных бойцов из России в Сирию и обратно.

Вскоре несколько групп мужчин вышли из терминала через отдельный выход, который обычно закрыт, и разместились в трех автобусах, припаркованных на месте для служебного транспорта. Они отвезли их в ту часть аэропорта, которая обычно используется только сотрудниками.

Тягач подвез к автобусам багажные тележки, заполненные большими сумками; мужчины в гражданском вышли, погрузили сумки и снова вернулись в автобусы.

Три автобуса выехали из аэропорта колонной и отправились на юг. Два из них сделали остановки по дороге около кафе, третий - просто на обочине. Незадолго до полуночи все три свернули с трассы на хутор Молькино под Краснодаром, в 350 километрах к югу от аэропорта Ростова.

В Молькино каждый автобус притормозил на одну-две минуты у КПП, на котором дежурили как минимум двое военных, прежде чем проехать дальше. Спустя 15-20 минут автобусы выехали с базы пустыми. Общедоступные спутниковые карты показывают, что это дорога, ведущая в воинскую часть.

Автобусы, как видел корреспондент Reuters, возили мужчин на базу в Молькино из аэропорта Ростова также 25 марта и 6 апреля.

Несколько родственников, друзей и вербовщиков частных бойцов рассказали Reuters, что тренировочный лагерь в Молькино был у них с того времени, как они воевали на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

Воинская часть в Молькино известна своим недавно модернизированным полигоном, где военные отрабатывают контртеррористические операции, танковые бои и снайперскую стрельбу, сообщает сайт Минобороны.

Reuters связался с тремя людьми, которым принадлежит часть автобусов, возивших группы мужчин из аэропорта Ростова. Они сказали, что сдают автобусы в аренду, но отказались говорить, кому. Один из них сказал, что поездка в Молькино могла быть экскурсией.

Один из автобусов - 33-летний белый Neoplan со слоганом туристической компании на бортах - как показывают регистрационные данные, был ввезен в Россию в 2007 году и изначально зарегистрирован в небольшом городе Печоры недалеко от границы с Эстонией.

Дмитрий Уткин, которого три источника называли лидером воюющих в Сирии частных контрактников, командовал базирующимся в Печорах подразделением спецназа.