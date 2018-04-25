Новую программу по трудоустройству беженцев запустили в ООН

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, куда входит 35 государств, запустили новую программу по трудоустройству беженцев. Авторы проекта стремятся создать условия, которые позволили бы новым жителям выходить на местные рынки труда сразу после прибытия.

"Наш План действий – это меры, позволяющие раскрыть экономический потенциал беженцев. В результате выиграют все: и сами беженцы, и принимающие их общины, и работодатели", - подчеркнул помощник верховного комиссара по делам беженцев Фолькер Тюрк, которого цитирует центр новостей ООН.

План разработали на основе консультаций с работодателями, а также представителями профсоюзов и организаций гражданского общества. Он содержит 10 пунктов. В частности, эксперты рекомендуют сопоставлять профессиональные навыки прибывающих и требования местного рынка труда, выявлять несоответствия и устранять их, предлагая беженцам переподготовку с последующим направлением на работу. "Работодатели играют и должны играть главную роль в этом процессе, - объяснил Тюрк, - однако им нужна поддержка, в том числе на местном уровне".

В УВКБ напоминают, что из 65 миллионов людей, покинувших свои дома, 22,5 миллиона – беженцы. План также предусматривает помощь с регистрацией и приобретением необходимых для трудоустройства документов.