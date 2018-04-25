Сенаторы в США потребовали от банков раскрыть связи с окружением Путина

Два американских сенатора-демократа — Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус — направили в ряд крупнейших мировых финансовых учреждений письма с просьбой раскрыть любую информацию об их связях, а также контактах подконтрольных им структур с российскими бизнесменами, близкими к президенту России Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на копию обращения пишет Reuters, напоминая, что США допустили введение санкций против этих лиц.

Подобная мера, как полагают авторы письма, должна будет усилить давление на фигурантов «кремлевского списка» Минфина США, а также на международные банки. В случае, если после их обращения они предоставят затребованные сенаторами данные, Вашингтон сможет проинспектировать лиц, с которыми эти кредитные организации ведут бизнес. Если там окажутся попавшие в «кремлевский список» предприниматели из России, США после введения санкций против них смогут включить в черный список и эти финансовые учреждения — дела с попавшими в список ограничений, согласно прежним американским санкционным законам, контрагентам вести запрещено под угрозой попадания под вторичные санкции.

Письмо с просьбой раскрыть информацию о контактах с лицами из «кремлевского списка», как уточняет Reuters, было направлено трем крупным американским банкам — Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также ряду европейских (в частности, Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse).

«Учитывая их [российских бизнесменов] богатство и отношения к российскому государству, многие предприниматели в России либо имеют значительное политическое влияние, либо подвержены ему», — говорится в послании сенаторов, с которым ознакомилось агентство. Свое влияние, как полагают американские законодатели, эти люди в том числе могли использовать для того, «чтобы защитить свое государство от санкций».

У каждого банка Шахин и Уайтхаус затребовали данные о том, проводили ли их представители в течение последних пяти лет ревизию, чтобы определить: есть ли в базе кредитной организации какие-либо счета, находящиеся под контролем людей из опубликованного 29 января США списка российских предпринимателей и чиновников. В случае, если данные о таких людях там найдутся, сенаторы попросили кредитные организации предоставить информацию об этих проверках, а также любые материалы об обнаруженных счетах. Если же банк подобную ревизию не проводил, Шахин и Уайтхаус поинтересовались у его представителей, что финансовое учреждение сделало, чтобы определить, ведет ли оно какие-либо совместные дела с перечисленными в «кремлевском докладе» россиянами.​

Отвечая на просьбу Reuters прокомментировать это письмо, представитель JPMorgan Chase сказал, что в кредитной организации получили соответствующее послание и сейчас рассматривают его. Представитель Barclays от комментариев отказался. В пресс-службах других банков на запросы Reuters, как уточняет агентство, оперативно не ответили.

В случае, если финансовые организации не предоставят сенаторам затребованную ими информацию, Шахин и Уайтхаус, как подчеркивает Reuters, собираются прибегнуть к другим, более жестким мерам, например потребовать организовать в отношении этих банков расследование.

«Кремлевский доклад» Минфин США представил в конгрессе 29 января. В нем были перечислены имена российских чиновников и бизнесменов, которые, по мнению Вашингтона, входят в окружение Путина. Публикация списка, как замечали тогда в ведомстве, не означала, что все его фигуранты попадут под санкции США, однако введение в отношении этих лиц подобных мер в Вашингтоне также не исключали. Всего в перечень были включены фамилии 210 человек. Среди них такие российские бизнесмены, как Роман Абрамович, Араз Агаларов, Фархад Ахмедов, Вагит Алекперов, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также Петр Авен и Олег Дерипаска. Последний 6 апреля был включен в расширенный Минфином США санкционный список.