ПАСЕ признала, что Донбасс находится под контролем России

В Парламентской ассамблее Советы Европы приняли резолюцию, в которой формулировка "неконтролируемые правительством территории" Украины изменена на "территории под фактическим контролем России". Об этом говорится в резолюции «Чрезвычайное положение: вопросы пропорциональности относительно отступлений, предусмотренных статьей 15 Конвенции о защите прав человека», принятой 24 апреля в ПАСЕ.

"В проекте резолюции заменить слова "неконтролируемые правительством территории" следующими словами: "территории под фактическим контролем России", - говорится во внесенной поправке, которая была предложена при рассмотрении доклада и принятии резолюции о применении Украиной, Францией и Турцией отступлений в соответствии со статьей 15 Конвенции о защите прав человека.

"Ассамблея снова заявляет о своем осуждении российской агрессии в Украине, нарушении международного права и принципов, закрепленных Советом Европы", - указывается в документе.

В сессионном зале были рассмотрены случаи приостановления действия отдельных статей Конвенции о защите прав человека, которые были применены тремя странами: Украиной - после российской агрессии в 2014 году, Францией - после внедрения чрезвычайного положения после террористических атак в Париже в ноябре 2015 года, а также в Турции - после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

В документе также указано, что Украина проинформировала генерального секретаря СЕ о ее отступлении 9 июня 2015 года, сообщив о "чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу для жизни нации", вызванной "продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, сопровождаемой военными преступлениями и преступлениями против человечности, совершенными как регулярными Вооруженными силами Российской Федерации, так и нелегальными вооруженными группами, которые руководствуются, контролируются и финансируются Российской Федерацией".

Статья 15 Конвенции "Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях" предусматривает, что "в случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции только в той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву".