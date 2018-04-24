Лукашенко понятия не имеет, как БелАЭС будет встроена в систему энергетики

Белорусская АЭС является самым масштабным проектом Беларуси, но она по-прежнему вызывает большие вопросы. Об этом заявил 24 апреля Лукашенко в своем послании белорусскому народу и парламенту.

"Мне до сих пор никто вразумительно не доложил, как АЭС будет встроена в систему энергетики страны!" , - признался он.

По его словам, в сфере энергетики высокопоставленные чиновники были уволены за нарушение трудовой дисциплины.

"Большие начальники запили настолько, что забыли, как на работу ходить... Посмотрите, что вы пьете, сколько и с кем", - сказал Лукашенко.