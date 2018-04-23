Последнее обновление: 23.04.2018 18:09

На конференции в Таллинне обсудят будущее и безопасность Евросоюза

Конференция спикеров национальных парламентов государств-членов ЕС в понедельник открылась в Таллинне, ее участники обсудят будущее ЕС и вопросы безопасности, сообщила пресс-служба парламента Эстонии.

Конференцию, которая пройдет с 23 по 24 апреля, открыл спикер парламента Эстонии Эйки Нестор. "Страны ЕС, конечно, имеют разногласия относительно будущего Евросоюза, и важно это честно и открыто обсудить. Отношения ЕС со своими гражданами должны отстаивать именно национальные парламенты", - приводит слова Нестора пресс-служба эстонского законодательного органа.

Первый день конференции будет посвящен будущему Евросоюза. Со вступительным докладом выступит председатель Европарламента Антонио Таяни. С докладами также выступят маршал Сейма Польши Марек Кухциньский, председатель Национального совета Словакии Андрей Данко и президент Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи.

Второй день будет посвящен вопросам безопасности и обороны Европы. С докладами выступят спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, председатель Бундестага Германии Вольфганг Шойбле и председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка. После докладов состоится обсуждение.

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