Владельцев электромобилей в ЕАЭС могут освободить от транспортного налога

В ЕАЭС разработаны мероприятия для стимулирования производства и использования электромобилей на 2018-2020 годы. Стимулирующие меры разделены на два блока - производство и использование электромобилей.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, предусматривается освобождение владельцев колесных транспортных средств с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога, предоставление им бесплатных парковочных мест, оснащенных зарядными устройствами и ряд других мер.

"Стимулировать производство предлагается с помощью формирования евразийского перечня комплектующих колесных транспортных средств с электрическими двигателями, их базовых компонентов и объектов зарядной и сервисной инфраструктуры, не производимых в ЕАЭС, снижения ставок ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие, предназначенные для производства машин с электродвигателями, а также организации кооперационного производства электромобилей", - отмечают в Департаменте промышленной политики ЕЭК.

Проект плана мероприятий был одобрен в ходе заседания консультативного комитета по промышленности ЕЭК.

Проект документа содержит информационные, организационные и финансовые меры, которые страны союза планируют реализовать совместно с ЕЭК.