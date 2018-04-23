В ПАСЕ подтверждена системная коррупция со стороны Азербайджана

Следственная группа Парламентской ассамблеей Совета Европы подтвердила системное внешнее воздействие на документы и решения ПАСЕ со стороны Азербайджана. Об этом говорится в отчете группы на 198 страницах, передает Европейская правда.

Согласно сообщению, расследование установило, что миссии по наблюдению за выборами в Азербайджане системно публиковали предвзятые отчеты с искаженной реальностью в пользу азербайджанского правительства.

Глава внешней следственной группы, судья Николас Братца, комментируя обнародованный отчет о коррупции в ассамблее, заявил, что единственный путь побороть системную коррупцию в ПАСЕ - пересмотреть процедуры ассамблеи.

Братца отметил, что изменений требует, в частности, формирование наблюдательных миссий ПАСЕ на выборах в странах-членах.

Отмечается, что в течение недели ПАСЕ рассмотрит санкции в отношении подозреваемых в коррупции депутатов.