Большое пятно мусора в Тихом океане уже в три раза больше Франции

Пятно мусора в Тихом океане сейчас в три раза превышает площадь Франции. Такие данные показало трехлетнее исследование.

Сейчас площадь Большого тихоокеанского мусорного пятна - 1,6 млн квадратных километра.

Около половины всего этого мусора - рыболовецкие снасти, еще около 20% - обломки японского цунами 2011 года. Мелких обломков там около 8% и ученые были удивлены, потому что рассчитывали, что пятно в основном состоит из мелких отходов.

Впервые Большое тихоокеанское мусорное пятно обнаружили в 1997 году.