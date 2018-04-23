Последнее обновление: 23.04.2018 15:27

Большое пятно мусора в Тихом океане уже в три раза больше Франции

Категории: Экология

Пятно мусора в Тихом океане сейчас в три раза превышает площадь Франции. Такие данные показало трехлетнее исследование.

Сейчас площадь Большого тихоокеанского мусорного пятна - 1,6 млн квадратных километра.

Около половины всего этого мусора - рыболовецкие снасти, еще около 20% - обломки японского цунами 2011 года. Мелких обломков там около 8% и ученые были удивлены, потому что рассчитывали, что пятно в основном состоит из мелких отходов.

Впервые Большое тихоокеанское мусорное пятно обнаружили в 1997 году.

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