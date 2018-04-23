Последнее обновление: 23.04.2018 15:27

Северная Корея прекращает ядерные испытания и закроет полигон

Северная Корея немедленно останавливает ядерные испытания и закрывает испытательный полигон, делая ставку на экономический рост и приверженность миру, сообщили СМИ КНДР в субботу.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сказал, что его страна больше не нуждается в испытаниях ядерного оружия или межконтинентальных ракет, потому что добилась своей цели, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР намерена сделать “международную обстановку благоприятной” для своей экономики, а также “обеспечивать тесный контакт и активный диалог” с соседними странами и международным сообществом.

Это первый комментарий Кима о ядерном оружии в преддверии саммита с президентом Южной Кореи Муном Чжэ Ином на следующей неделе и встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая может пройти в конце мая - начале июня.

“Северный ядерный испытательный полигон КНДР будет демонтирован, чтобы гарантировать прекращение ядерных испытаний”, - говорится в сообщении ЦТАК.

Южная Корея, США, Китай и Япония поприветствовали решение КНДР. Трамп назвал прекращение испытаний и закрытие полигона “большим прогрессом”.

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