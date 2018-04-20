Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) искусственно завышает цены на нефть. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Похоже на то, что ОПЕК опять этим занялась. С рекордным количеством нефти повсюду, включая забитые до отказа (нефтью) суда в море, цены на нефть являются искусственно очень завышенными!», - написал он. По словам президента, в этой ситуации нет «ничего хорошего».

Трамп добавил, что действия организации являются неприемлемыми.

На эти слова отреагировали представители организации. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо по итогам прошедшего в Лондоне заседания министерского комитета ОПЕК+ заявил: «У нас нет никакой цели по ценам на нефть, ни у ОПЕК, ни у стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в совместных усилиях по стабилизации рынка. И мы много раз уже об этом говорили, даже сегодня». Глава организации особо подчеркнул, что политика организации не направлена против Вашингтона. «Мы в ОПЕК позиционируем себя как друзья США, которые уделяют внимание их росту», - добавил Баркиндо.

Слова Трампа опроверг представитель Саудовской Аравии, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, чьи слова передает CNBC. Министр подчеркнул, что «цену на нефть определяет рынок».

Накануне цена на нефть марки Brent пробила отметку $74 за баррель впервые с ноября 2014 года. На пике цена барреля Brent достигла $74,43. Стоимость нефти марки WTI также вышла на уровни ноября 2014 года, превысив $69 за баррель. По состоянию на 15:00 мск 20 апреля, ​цена на нефть марки Brent достигла $73,19 за баррель, WTI — $67,66 за баррель.