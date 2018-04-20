Пентагон вложит $1 млрд в разработку гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы США заказали разработку гиперзвуковой крылатой ракеты, за что Пентагон готов заплатить около $1 млрд.

Как сообщает Independent, разработкой займется оборонный гигант Lockheed Martin, который заработает до 928 миллионов долларов в случае успеха.

Гиперзвуковой считается скорость, превышающая 5000 километров в час.

ВВС США заявили об этом незадолго после того, как глава стратегического командования США генерал Джон Хитенс сообщил американским сенаторам о том, что у страны нет "никакой защиты" от гиперзвуковых ракет, разработками которых в настоящее время занимаются Россия и Китай.

В 2013 году США испытали X-51 Waverider, испытательную гиперзвуковую крылатую ракету, разработанную Boeing. Она запускается с бомбардировщика B-52 Stratofortress во время полета и приводится в действие ракетоносителем и ракетоновым двигателем.