Украина в 1,6 раза увеличила импорт газа из Словакии

Украина увеличила импорт природного газа из Словакии в 1,6 раза - до 9,4 миллиона кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Словакии, компании Eustream.

По данным компании, заявка на импорт газа из Словакии на 18 апреля составляла 5,8 млн кубометров, а на 19 апреля - 9,4 млн кубометров, сообщает УНИАН.

Объем в 5,8 млн кубометров в сутки поставлялся на протяжении 14-18 апреля.

По данным Укртрангаза, в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила импорт газа на 56,9% - до 1,8 млрд кубометров. Наибольшие объемы газа (1,3 млрд кубов) были импортированы по Словацкому газотранспортному коридору.