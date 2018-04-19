Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель

Мигель Диас-Канель утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и стал новым лидером страны.

Ранее Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета. В среду в ходе парламентской сессии его кандидатура была официально номинирована на этот пост, и прошло голосование депутатов. Его результаты были объявлены в четверг в ходе второго дня сессии.

Согласно кубинскому законодательству, глава Государственного совета избирается в ходе сессии парламента. Национальная комиссия по кандидатурам проводит встречи с каждым депутатом, которые предлагают своих кандидатов в Госсовет. После этого комиссия предлагает итоговый список кандидатов, в том числе кандидата в председатели Госсовета, проходит тайное голосование депутатов и объявляется его результаты.