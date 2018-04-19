Усиление санкций в отношении РФ негативно скажется на экономике Беларуси - ВБ

Усиление санкций в отношении России может оказать негативное влияние на экономику Беларуси. Об этом заявила экономист ВБ Марина Сидоренко на презентации экономического обзора Всемирного банка для Беларуси.

По ее словам, силение санкций в отношении РФ усилит риски для Беларуси в части обслуживания внешнего долга и может спровоцировать рост спроса на валюту на внутреннем рынке.

"Волатильность российского рубля может усилить колебания рубля белорусского, что снизит доверие потребителей к белорусской финансовой системе и усилит спрос на инвалюту внутри Беларуси", - считает М.Сидоренко.

По ее мнению, рост стоимости внешних заимствований для России может вызвать и рост их стоимости для Беларуси.

Эксперт полагает, что эти факторы могут ослабить позиции республики по выплате внешнего долга, выплаты которого в текущем году составят $3,1 млрд.

Кроме того, она подчеркнула внутренние риски, которые могут оказать сдерживающее влияние на динамику белорусской экономики.

"Нерешенный вопрос с проблемными кредитами может вызвать расширение дисбаланса в финансовом секторе, а относительно низкие ставки ограниченно стимулируют экономику в условиях высокой долларизации экономики, которая снижает эффективность монетарной политики", - отметила М.Сидоренко.