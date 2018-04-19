Последнее обновление: 19.04.2018 16:37

Новая дивизия Войска польского появится вблизи восточной границы

Новая дивизия Войска польского появится вблизи восточной границы страны, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"Я поставил себе целью увеличить численность Войска польского, не только Войск территориальной обороны", - сказал Блащак.

"Я поставил себе целью создать новую очередную дивизию Войска польского на восток от Вислы", - пояснил он.

По последним данным, численность польской армии составляет 123 тысячи человек и продолжает увеличиваться. В планах руководства страны довести этот показатель до 200 тысяч. Кроме того, на территории страны расквартированы бронетанковая бригада США и многонациональная бригада НАТО.

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