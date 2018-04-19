Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах

Япония заявила протест России в связи с проведением на Курилах военных учений, сообщил в четверг журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Четыре острова южных Курил Япония считает своими "северными территориями", оспаривая их принадлежность России. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

"По дипломатическим каналам мы заявили (российской стороне) протест, поскольку наращивание военной силы на четырех северных островах не отвечает позиции нашей страны", - сказал Суга.

"Для основательного урегулирования (отношений) необходимо решить сам по себе территориальный вопрос. Мы намерены вести настоятельные переговоры на основе решения вопроса о возвращении четырех северных островов и заключения мирного договора (с Россией)", - сказал Суга.

Более 2,5 тысячи военнослужащих Восточного военного округа принимают участие в масштабных тактических учениях в рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах на Курилах. В учениях задействованы порядка 800 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, артиллерийские орудия, Ми-8АМТШ, три боевых корабля ТОФ.