Иран отказался от использования доллара при международных расчетах

Власти Ирана приняли решение перейти при международных транзакциях с доллара на евро. Решение принято в среду, 18 апреля, на заседании кабинета министров, сообщает пресс-служба президента Ирана.

Заседание прошло под председательством президента страны Хасана Рухани. Решение кабмина подразумевает, что все министерства, государственные организации и компании должны использовать евро вместо доллара в своих отчетах, информационных и финансовых данных. Центральному банку Ирана отныне придется устанавливать курс риала по отношению к евро.

С чем именно связано такое решение, в сообщении пресс-службы кабинета министров не уточняется. Агентство Reuters отмечает, что оно принято на фоне усилий правительства по управлению обменными курсами и поддержке подешевевшего риала.

Иранская валюта — риал — с сентября 2017 года на свободных торгах потеряла половину своей стоимости. Причиной стали в том числе опасения по поводу новых санкций со стороны США в случае, если Белый дом решит выйти из «ядерной сделки».

В конце декабря 2017-го — начале января 2018 года в Иране прошли акции протеста, которые стали крупнейшими с 2009 года. 10 апреля власти Ирана объявили, что в стране вводится единый обменный курс: 42 тыс. риалов к доллару США. Тем, кто будет обменивать валюту по другому курсу, грозит арест. Спустя еще день Центробанк Ирана установил предельную сумму иностранной валюты, которую граждане могут хранить на руках. Она оказалась эквивалентной €10 тыс.