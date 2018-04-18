Последнее обновление: 18.04.2018 16:52

Иран отказался от использования доллара при международных расчетах

Категории: Иран Евро

Власти Ирана приняли решение перейти при международных транзакциях с доллара на евро. Решение принято в среду, 18 апреля, на заседании кабинета министров, сообщает пресс-служба президента Ирана.

Заседание прошло под председательством президента страны Хасана Рухани. Решение кабмина подразумевает, что все министерства, государственные организации и компании должны использовать евро вместо доллара в своих отчетах, информационных и финансовых данных. Центральному банку Ирана отныне придется устанавливать курс риала по отношению к евро.

С чем именно связано такое решение, в сообщении пресс-службы кабинета министров не уточняется. Агентство Reuters отмечает, что оно принято на фоне усилий правительства по управлению обменными курсами и поддержке подешевевшего риала.

Иранская валюта — риал — с сентября 2017 года на свободных торгах потеряла половину своей стоимости. Причиной стали в том числе опасения по поводу новых санкций со стороны США в случае, если Белый дом решит выйти из «ядерной сделки».

В конце декабря 2017-го — начале января 2018 года в Иране прошли акции протеста, которые стали крупнейшими с 2009 года. 10 апреля власти Ирана объявили, что в стране вводится единый обменный курс: 42 тыс. риалов к доллару США. Тем, кто будет обменивать валюту по другому курсу, грозит арест. Спустя еще день Центробанк Ирана установил предельную сумму иностранной валюты, которую граждане могут хранить на руках. Она оказалась эквивалентной €10 тыс.

blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование