Дуров начал выплачивать гранты в биткоинах за поддержку Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров начал выплачивать биткоин-гранты администраторам прокси-сервисов и VPN, позволяющих обойти блокировку мессенджера. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.
"В рамках Цифрового Сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать — настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием", - написал Дуров.
Он отметил, что из-за действий Роскомнадзора и блокировки IP-адресов пострадали множество посторонних проектов, не имеющих отношения к Telegram.
"Как показали последние сутки, в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов", - отметил Дуров.
13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
16 апреля 2018 года российские провайдеры в понедельник, 16 апреля, начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.
Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли трудности с доступом к другим ресурсам.
Роскомнадзор также грозится заблокировать Facebook.