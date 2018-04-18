Дуров начал выплачивать гранты в биткоинах за поддержку Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров начал выплачивать биткоин-гранты администраторам прокси-сервисов и VPN, позволяющих обойти блокировку мессенджера. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

"В рам­ках Циф­ро­во­го Со­про­тив­ле­ния — де­цен­тра­ли­зо­ван­но­го дви­же­ния в за­щи­ту циф­ро­вых сво­бод и про­грес­са — я начал вы­пла­чи­вать бит­ко­ин-гран­ты ад­ми­ни­стра­то­рам proxy и vpn. В те­че­ние этого года буду рад по­жерт­во­вать мил­ли­о­ны дол­ла­ров лич­ных средств на эти цели. При­зы­ваю всех при­со­еди­нять­ся и участ­во­вать — на­строй­кой прок­си/vpn сер­ве­ров или их фи­нан­си­ро­ва­ни­ем", - написал Дуров.

Он от­ме­тил, что из-за дей­ствий Ро­с­ком­над­зо­ра и бло­ки­ров­ки IP-ад­ре­сов по­стра­да­ли мно­же­ство по­сто­рон­них про­ек­тов, не име­ю­щих от­но­ше­ния к Telegram.

"Как по­ка­за­ли по­след­ние сутки, в своей войне с про­грес­сом над­зор­ные ор­га­ны Рос­сии го­то­вы бло­ки­ро­вать мил­ли­о­ны IP-ад­ре­сов об­лач­ных хо­стин­гов, не счи­та­ясь с по­те­ря­ми по­сто­рон­них про­ек­тов", - отметил Дуров.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры в понедельник, 16 апреля, начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли трудности с доступом к другим ресурсам.

Роскомнадзор также грозится заблокировать Facebook.