Последнее обновление: 18.04.2018 16:52

В самолетах появятся стоячие места

Итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Дизайн конструкции напоминает седло наездника. Ряд "сидений" планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в бедрах. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком "кресле" невозможно — только облокотиться на него.

Работа над проектом велась с 2010 года, усовершенствованную модель представили на прошлой неделе на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. По словам производителей, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку": они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20 процентов.

В компании уверены, что "кресла" будут пользоваться спросом у авиакомпаний, в особенности, для перелетов на небольшие расстояния. Кроме того, на разработку могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики. Пока заинтересованность в продукте выразила колумбийская компания VivaColombia и ирландский лоукостер Ryanair.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование