Власти Минска повысили единый налог с ИП за торговлю, организацию общепита и оказание услуг

Решением Минского городского Совета депутатов № 29 от 30 марта 2018 г. установлены новые ставки единого налога с ИП и иных физлиц при оказании услуг, осуществлении розничной торговли товарами и общественного питания через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий).

Как сообщает Национальный центр правовой информации, размер ставок единого налога с ИП, осуществляющих розничную торговлю товарами и общественное питание через объекты общественного питания, зависит от места реализации товаров. Выделяют 3 варианта возможных мест: на торговых местах, в развозной и разносной торговле; в торговых объектах (за исключением передвижных средств развозной и разносной торговли); в иных предусмотренных законодательством формах торговли без (вне) торгового объекта.

Например, ставки единого налога с ИП составят:

за розничную торговлю продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков и др.) – Br117 (ранее – Br109) при первом варианте реализации товаров, Br134 (ранее – Br125) и Br160 (ранее – Br149) при втором и третьем вариантах соответственно;

за розничную торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией – Br51 (ранее – Br48) при первом и втором вариантах реализации товаров, Br61 (ранее – Br57) при третьем варианте;

за розничную торговлю картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом – Br82 (ранее – Br77) при первом варианте реализации товаров, Br92 (ранее – Br86) и Br118 (ранее – Br110) при втором и третьем вариантах соответственно;

за розничную торговлю автомототранспортными средствами – Br359 (ранее – Br337) при первом и втором вариантах реализации товаров, Br470 (ранее – Br439) при третьем варианте;

за розничную торговлю строительными материалами – Br136 (ранее – Br127) при первом и втором вариантах реализации товаров, Br163 (ранее – Br153) при третьем варианте;

за осуществление общественного питания через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий) – Br152 (ранее – Br142) независимо от места реализации.

Отдельным перечнем определены соответствующие ставки единого налога с ИП, реализующих товары на территории ряда торговых центров и рынков, среди которых: «Европа» (ул. Сурганова, 57а), «Силуэт» (ул. В.Хоружей, 1а), «Импульс» (ул. В.Хоружей, 2), «Корона» (ул. Кальварийская, 24), «Замок» (пр. Победителей, 65), «Арена Сити» (пр. Победителей, 84), центральный рынок строительных материалов (ул. Уручская, 19), ООО «Торговый дом «Ждановичи» (ул. Тимирязева, 114–129), «Галилео» (ул. Бобруйская, 6), «Скала» (ул. П.Глебки, 5) рынок «Свелта» (ул. Малинина, 35а) и др.

Ставки налога с ИП при оказании услуг (выполнении работ) также повышаются. К примеру:

Br215 (ранее – Br201) – за техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых шин и покрышек; диагностирование транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути;

Br126 (ранее – Br118) – за производство кино- и видеофильмов, видеосъемка событий;

Br99 (ранее – Br93) – за услуги парикмахерских и салонов красоты, татуировка, пирсинг, нательная живопись, перманентный макияж;

Br168 (ранее – Br157) – медицинская, в том числе стоматологическая, практика; прочая деятельность по охране здоровья человека.

Также решением Минского городского Совета депутатов определены:

ставки единого налога с физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, при реализации товаров, оказании услуг (выполнении работ);

ставки единого налога с иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, при осуществлении по специальным разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательными актами, разовой реализации (не более пяти дней в календарном месяце) на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах товаров.

Документ вступит в силу после его официального опубликования.