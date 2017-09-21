Стали известны ставки единого налога для физлиц при работе без регистрации ИП

На Национальном правовом портале опубликован указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц" от 19 сентября 2017 года.

Документом расширяется перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога.

В указе также прописаны размеры базовых ставок единого налога для физических лиц, которые будут заниматься экономической деятельностью без регистрации в качестве ИП, сообщает БелТА.

Ставки дифференцируются в зависимости от населенных пунктов: в первую группу входят Минск, Минский район, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, во вторую - Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, в третью - иные.

Так, ставки единого налога при реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции для первой группы населенных пунктов составят Br16-97, для второй - Br15-60 и для третьей - Br10-60.

При предоставлении физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания ставки единого налога будут равняться Br15-145, Br42-145 и Br23-120 соответственно за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу, сданное внаем.

Размер базовой ставки единого налога за выполнение работ и оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий составит Br55-97, Br50-87 и Br30-57 соответственно.

За деятельность, связанную с ремонтом часов, обуви; ремонтом и восстановлением, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика; сборку мебели; настройку музыкальных инструментов, единый налог определен в размере Br25-86, Br20-86 и Br15-79 соответственно.

Ставки единого налога при распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов составят Br5-39, Br4,5-37 и Br4-18 соответственно. При осуществлении штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов - Br52-145, Br42-145 и Br23-120 соответственно.

При производстве одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика ставки определены в размере Br25-113, Br19-113 и Br17-80.

Разработкой веб-сайтов, установкой (настройкой) компьютеров и программного обеспечения, восстановлением компьютеров после сбоя, ремонтом, техобслуживанием компьютеров и периферийного оборудования, обучением работе на персональном компьютере можно будет заниматься, уплатив ставку единого налога в размере Br55-97, Br50-87 и Br30-57 соответственно.

Ставки при оказании парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру составят Br38-116, Br32-60 и Br21-47 соответственно,