Власти Беларуси таки определились с налогами на подакцизные товары в 2018 году.

Ставки приведены в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь», опубликованном на сайте Министерства финансов.

В частности, ставки акцизов на моторное топливо предлагается повысить на 10%.

Ставки акциза на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, планируется повысить в 2 этапа с текущих 527,37 рубля до 580,11 рубля за тонну, на бензин класса 5 — с 306,17 до 336,79 рубля, пишет tut.by.

Ставки акциза на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, предлагается повысить с 226,73 рубля до 249,4 рубля за тонну, на дизтопливо класса 5 — с 167,67 до 184,44 рубля, на дизель с метиловыми эфирами жирных кислот — с 38,6 до 42,46 рубля.

Что касается алкоголя и сигарет, то темпы роста ставок акцизов разнятся.

Так, ставки акцизов на крепкий алкоголь предлагается повысить на 3,5% с 13,45 до 13,92 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в готовой продукции, на плодовые вина — с 11,07 до 11,46 рубля, вина натуральные и шампанские — на 7,5% с 80 до 86 копеек, слабоалкогольные напитки — на 7% с 10,47 до 11,2 рубля.

Ставки акцизов на пиво планируется увеличить на 2,8% с 35 до 36 копеек за 1 литр готовой продукции.

Проектом документа предусмотрено увеличение ставок акцизов на табачную продукцию на 15%.