Совбез ООН сегодня обсудит удары по Сирии

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Сирии в 18:00 по киевскому времени. Об этом сообщает AFP.

Ранее президент России Владимир Путин назвал авиаудар США, Франции и Великобритании по целям в Сирии актом агрессии против суверенного государства и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации.

Сегодня, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия.

Это ответ на химическую атаку в Думе 7 апреля - тогда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. Запад считает, что ответственность лежит на режиме Асада.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Британия нанесла удары по целям в Сирии для сдерживания использования химического оружия, а не с целью свержения Башара Асада.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ поддерживает действия США, Великобритании и Франции.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, комментируя операцию коалиции в Сирии, предупредил членов ООН об их ответственности.