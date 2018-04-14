Газпром заключил новый контракт на поставку газа в Словению

Газпром и словенская компания Geoplin заключили среднесрочный контракт на поставку природного газа в Словению. Об этом сообщает пресс-служба российского монополиста.

Контракт предусматривает поставки в объеме 600 млн кубометров газа в год. Срок действия контракта — с 1 января 2018 года по 1 января 2023 года. Действие предыдущего контракта между Газпром экспорт и Geoplin завершилось 31 декабря 2017 года.

Поставки советского/российского газа в Словению начались в 1978 году. В 2017 году в Словению было поставлено 607,2 млн кубометров газа.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер, комментируя перспективы транзита российского газа через ГТС Украины, заявил, что "российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах".