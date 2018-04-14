Египет оставит чрезвычайное положение еще на три месяца

В Египте продлят чрезвычайное положение еще на три месяца.

В субботу президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси издал указ о продлении комендантского часа. Власти страны сообщают, что продление должно дать возможность силам безопасности «принять меры, необходимые для противостояния угрозам и финансированию терроризма и обеспечить безопасность во всех частях страны».

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года после того, как в результате двух взрывов в церквях погибло по меньшей мере 45 человек. В июле, в октябре, а затем в январе 2018 года ЧП продлевали.