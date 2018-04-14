Последнее обновление: 14.04.2018 15:49

Египет оставит чрезвычайное положение еще на три месяца

В Египте продлят чрезвычайное положение еще на три месяца.

В субботу президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси издал указ о продлении комендантского часа. Власти страны сообщают, что продление должно дать возможность силам безопасности «принять меры, необходимые для противостояния угрозам и финансированию терроризма и обеспечить безопасность во всех частях страны».

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года после того, как в результате двух взрывов в церквях погибло по меньшей мере 45 человек. В июле, в октябре, а затем в январе 2018 года ЧП продлевали.

blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование