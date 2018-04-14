Последнее обновление: 14.04.2018 15:49

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Президент России Владимир Путин назвал авиаудар США, Франции и Великобритании по целям в Сирии актом агрессии против суверенного государства. Об этом говорится в его заявлении.

Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.

Он обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофы, потаканию террористам и провоцировании новой волны беженцев.

Путин снова заявил, что химической атаки в Думе не было и Запад использовал ее как предлог, не дождавшись итогов расследования Организации по запрещению химического оружия.

Сегодня, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия.

Это ответ на химическую атаку в Думе 7 апреля - тогда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. Запад считает, что ответственность лежит на режиме Асада.

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