Последнее обновление: 14.04.2018 15:49

Спор с США может стимулировать Китай активнее пополнять стратегические запасы нефти

Китай будет активнее наращивать стратегические запасы нефти в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на фоне торговых противоречий с США, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

По расчетам ведомства, Китай в этом году увеличит закупки нефти для пополнения стратегических запасов на 34,5 миллиона баррелей, или 95.000 баррелей в сутки, что превышает соответствующий уровень прошлого года в среднем на 28 процентов.

В прошлом году Китай сократил закупки нефти для пополнения стратегических запасов в связи с техническими сложностями и отсутствием острой необходимости в условиях хорошего предложения, следует из обзора МЭА.

Китай – крупнейший в мире импортер нефти, поэтому игроки рынка внимательно следят за уровнем заполненности стратегических резервуаров страны, а также планами Пекина по закупкам сырья.

Сам Китай держит эту информацию в секрете, а официальные отчеты об уровне заполненности резервуаров выходят с опозданием на несколько месяцев. Кроме того, недавний отчет включал не все резервуары, входящие в программу создания стратегических запасов, пишет МЭА.

По данным агентства, на конец 2017 года стратегические запасы нефти Китая составляли 287 миллионов баррелей, что эквивалентно 57 процентам от целевого уровня правительства на 2020 год – 500 миллионов баррелей.

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