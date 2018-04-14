США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска на прошлой неделе.

"Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась", - сказал Трамп в официальном видеообращении. Он поблагодарил обе страны за участие в этой операции.

По словам Трампа, ответ на действия Асада будет включать все инструменты - в том числе, военные, экономические и дипломатические.

Ракетные удары, которые США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии, продолжались на протяжении 50 минут, сообщил телеканал Almayadeen со ссылкой на сирийский военный источник.

По данным Al Jazeera, нескольким ракетным атакам подвергся военный аэродром Меззе в пригороде Дамаска и база сил ПВО в районе горы Касьюн, а также районы расположения 41-й бригады войск специального назначения и 105-й бригады Республиканской гвардии. По его сведениям, США и их союзники выбрали для нанесения ударов в общей сложности девять целей на территории Дамаска, его пригородов и остальной части Сирии.

По информации Минобороны РФ, ракетный удар Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции, которые 03:42 до 05:10 мск выпустили в общей сложности более 100 ракет, нацеленных как военные, так и гражданские объекты.

Значительная часть ракет была сбита сирийскими системами ПВО на подлете, заявили ведомстве.

"Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила", - объявило Минобороны.