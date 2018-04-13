Холдинг Media-Saturn может продать свой бизнес в России

Немецкий холдинг Media-Saturn, в который входят сети магазинов электроники и бытовой техники Media Markt и Saturn, рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России. Об этом сообщает информагентство Reuters пятницу, 13 апреля, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, холдинг, в частности, ведет переговоры с российскими компаниями "М.Видео" и "Эльдорадо", которые находятся на стадии объединения. При этом одним из возможных вариантов считается покупка миноритарного пакета акций объединенной компании.

В декабре 2017 года глава предприятия Ceconomy Питер Хас, которому принадлежит Media-Saturn, заявил о том, что холдинг будет реагировать, если ситуация на российском рынке не улучшится.

Самый крупный в Европе продавец бытовой техники и электроники Media-Saturn столкнулся со снижением товарооборота на российском рынке. К нему привели снижение доходов россиян, конкуренция и падение курса рубля, указывает Reuters. В финансовом году 2016/2017 оборот Media-Saturn в РФ превысил 500 млн евро. Для сравнения: в Германии этот показатель был равен более чем 10 млдр евро. В России холдингу принадлежат около 60 магазинов, в которых работают почти 2500 человек.

Немецкое предприятие Ceconomy появилось в конце 2016 года в результате разделения немецкого торгового концерна Metro Group на две независимые компании. В структуру Ceconomy наряду с другими марками входят Media Markt и Saturn.