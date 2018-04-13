Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок

После решения суда в Москве заблокировать Telegram в России создатель и владелец мессенджера Павел Дуров заявил, что мессенджер будет "использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей".

Вместе с тем "100-процентная доступность сервиса без VPN не гарантирована", написал он в пятницу, 13 апреля, на своей странице в сети "В Контакте".

Одновременно он указал, что в первые часы блокировки VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и медленно работать. "Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации", - добавил он.

Дуров также призвал пользователей "не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью", а также "стараться своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play".

Комментируя решение суда, Дуров заявил о том, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".

Ранее в тот де день Таганский районный суд города Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram в России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Обязанности по ограничению доступа возложены на Роскомнадзор. Вердикт суда должен быть приведен в исполнение незамедлительно. Ответчикам дан месяц на обжалование постановления.