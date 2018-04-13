Последнее обновление: 13.04.2018 17:51

ФРГ предложила ЕС изменить механизм принятия решений по внешней политике

Берлин предлагает Совету Евросоюза принимать решения по вопросам внешней политики ЕС исключительно квалифицированным большинством, а не единогласно, как это имеет место, заявил в пятницу глава МИД Германии Хейко Маас.

"В ряде областей и, в частности, в международной политике, которая входит в мои интересы, мы должны больше работать на базе большинства", — сказал Маас журналистам в Брюсселе.

По словам министра, это необходимо для того, чтобы ЕС говорил "одним голосом в вопросах внешней политики, особенно в том, что касается проблем международного масштаба".

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