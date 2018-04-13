Последнее обновление: 13.04.2018 17:51

Геополитика будет поддерживать ралли на рынке алюминия и нефти

Цены на алюминий будут оставаться высокими и волатильными вплоть до июня в условиях санкций США против Русала, а обострение напряженности на Ближнем Востоке будет поддерживать ралли на нефтяном рынке, прогнозирует Goldman Sachs.

Банк сохранил рейтинг сырьевых товаров на уровне overweight – выше среднерыночного.

На прошлой неделе Минфин США включил семь российских олигархов и 12 связанных с ними компаний в список запрещенных лиц, сославшись на “злонамеренные действия” России.

В список включен в том числе Олег Дерипаска и Русал, в котором ему принадлежит самый крупный пакет акций среди других акционеров.

Аналитики Goldman не считают, что недавние ограничительные меры США непосредственно повлияют на мировой рынок нефти, как и что введение новых санкций против Ирана окажет немедленное воздействие.

Ранее Трамп назвал 12 мая крайним сроком для внесения изменений в ядерную сделку с Ираном.

По расчетам Goldman, перебои с поставками сырья из Ирана обеспечат рост нефтяных котировок на $7 за баррель.

“С учетом низкого уровня запасов, которые продолжают снижаться, рынок остается уязвим даже к небольшим перебоям в поставках”, – говорится в аналитической заметке Goldman.

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