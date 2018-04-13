Суд решил немедленно заблокировать Telegram в России

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке популярного мессенджера Telegram в России.

“Решение суда подлежит немедленному исполнению”, - огласила решение судья Юлия Смолина, которую цитируют российские агентства.

Ограничение доступа к Telegram будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки.

Представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.