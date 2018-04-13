Семашко прокомментировал запрет на ввоз белорусской свинины в Россию

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко полагает, что за запретом на ввоз в Россию белорусской свинины, который был обоснован вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), на самом деле стоят чьи-то меркантильные интересы.

"Можно что угодно подозревать… Всегда, если возникают какие-то разборки, я думаю, это не межгосударственный (вопрос), это определенные меркантильные интересы кто-то преследует", - сказал Семашко в пятницу журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

Россельхознадзор с 10 апреля ограничил поставки живых свиней и свиноводческой продукции со всей территории Беларуси из-за выявления генетического материала вируса АЧС в белорусской готовой мясной продукции. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, комментируя эту меру, заявил о подозрениях в том, что ветеринарные службы республики скрывают вспышки АЧС у себя в стране.