Полиция безопасности Эстонии рассказала о задержании российских шпионов

Полиция безопасности Эстонии Капо сообщает о непрекращающейся шпионской деятельности России в этой балтийской стране. В своем ежегоднике за 2017 год, опубликованном в четверг, 12 апреля, ведомство рассказывает о задержании и осуждении шпионов, завербованных российскими спецслужбами ГРУ и ФСБ.

В 2017 году, как указывает Капо, разные эстонские суды приговорили двух граждан России и одного жителя Эстонии с двойным гражданством на сроки от трех до пяти лет заключения по обвинению в действиях ненасильственного характера по заданию ФСБ, направленных против независимости, суверенитета или территориальной целостности Эстонской Республики. Был задержан также гражданин Эстонии, которого подозревают в работе на ГРУ: он должен был заниматься сбором информации о госканцелярии в Таллине и других важных государственных объектах.

Полиция безопасности Эстонии указывает в своем отчете на новые попытки влияния со стороны российских властей и пропагандистскую деятельность, целью которых называется разжигание страхов и напряжения в Эстонии. Самой большой проблемой при обеспечении национальной безопасности, как и прежде, является угроза конституционному порядку, исходящая от политики Кремля, направленной на раскол стран ЕС, отмечается в ежегоднике эстонской спецслужбы.