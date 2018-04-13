Дания разрешит "Северный поток-2" под гарантию транзита газа через Украину

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину. "В этой связи украинский вопрос имеет решающее значение", - заявил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в четверг, 12 апреля, в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Расмуссен напомнил, что правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. Датские законы требуют, чтобы правительство, принимая решение, "учитывало геополитические рамочные условия". Этот аспект сейчас изучает министерство иностранных дел Дании.

Понятно, что в случае с "Северным потоком-2" речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике, сказал датский премьер. Его строительство касается не только Дании, поэтому, по словам Расмуссена, он рад, что канцлер Меркель 10 апреля сделала недвусмысленное заявление по этой теме.

В понедельник по итогам встречи с украинским президентом Петром Порошенко Меркель, отвечая на вопрос DW, заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" возможна только при условии, что Украина продолжит играть роль страны-транзитера при поставках российского газа в Европу. По ее словам, при оценке проекта необходимо учитывать и "политические факторы".

Компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", намерена завершить строительство "Северного потока-2" к концу 2019 года. Газопровод должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров. Газопровод будет проходить через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша и Украина, серьезные вопросы остаются и у Еврокомиссии.