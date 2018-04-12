Лондон созывает Совбез ООН из-за дела Скрипаля

Лондон настаивает на заседании Совбеза ООН в связи с публикацией выдержек из отчета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в четверг, 12 апреля, заявили в постпредстве Великобритании при всемирной организации.

"Мы ожидаем, что оно пройдет на следующей неделе", - написала в Twitter пресс-служба миссии.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в четверг, 12 апреля, обнародовали результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как отмечается в отчете, образцы крови Скрипалей, проанализированные ОЗХО, "подтверждают выводы Соединенного Королевства относительно характера токсичного химиката, использовавшегося в Солсбери и нанесшего вред здоровью трех человек".

Британский премьер Тереза Мэй в марте заявила, что при нападении было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок". Эта группа нервно-паралитических ингибиторов разрабатывалась в 1970-80 годы в советских лабораториях.