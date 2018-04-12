Последнее обновление: 12.04.2018 17:48

Германия не присоединится к ударам по Сирии, но поддерживает союзников - Меркель

Германия не присоединится к военным ударам против сирийского правительства, которые могут стать ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, но поддерживает усилия Запада, направленные на то, чтобы показать, что использование химоружия неприемлемо, заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель.

“Германия не примет участия в возможных - пока не было никаких решений, я хочу это подчеркнуть - военных действиях”, - сказала она после встречи с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном в Берлине.

“Но мы поддерживаем все, что делается, чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо”, - добавила она.

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