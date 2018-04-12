Последнее обновление: 12.04.2018 17:48

Президент Украины инициирует разрыв связей с СНГ

Президент Петр Порошенко предложит Кабмину подготовить документы о выходе Украины из учредительных органов Содружества независимых государств. Об этом глава государства заявил, выступая на форуме по вопросам безопасности в Киеве.

Порошенко напомнил, что Украина не является членом СНГ. В то же время эта организация не признала действия России против Украины агрессией, поэтому президент предложит правительству подготовить предложения по официальному прекращению участия Украины в учредительных органах СНГ, передает LIGA.net.

Также будет предложено закрыть украинские представительства в этих органах в Минске, отметил Порошенко.

Украина впервые заявила о намерении выйти из СНГ, где она является одним из основателей и государством-участником, но не членом, в 2014 году, после оккупации Россией Крыма и начала российской агрессии в Донбассе. Однако процедура выхода из объединения формально запущена не была.

В октябре 2016 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина "изучает" возможность выхода из СНГ. При этом в министерстве подчеркивают, что сотрудничество Украины в рамках содружества "сведено к минимуму".

blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование