Президент Украины инициирует разрыв связей с СНГ

Президент Петр Порошенко предложит Кабмину подготовить документы о выходе Украины из учредительных органов Содружества независимых государств. Об этом глава государства заявил, выступая на форуме по вопросам безопасности в Киеве.

Порошенко напомнил, что Украина не является членом СНГ. В то же время эта организация не признала действия России против Украины агрессией, поэтому президент предложит правительству подготовить предложения по официальному прекращению участия Украины в учредительных органах СНГ, передает LIGA.net.

Также будет предложено закрыть украинские представительства в этих органах в Минске, отметил Порошенко.

Украина впервые заявила о намерении выйти из СНГ, где она является одним из основателей и государством-участником, но не членом, в 2014 году, после оккупации Россией Крыма и начала российской агрессии в Донбассе. Однако процедура выхода из объединения формально запущена не была.

В октябре 2016 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина "изучает" возможность выхода из СНГ. При этом в министерстве подчеркивают, что сотрудничество Украины в рамках содружества "сведено к минимуму".