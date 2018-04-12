Британские ВВС и ВМФ приготовлены к ракетному удару в Сирии

По информации британских СМИ, власти Великобритании готовятся к совершению военного удара по Сирии.

Газета The Telegraph в ночь на четверг, 12 апреля, сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ британским подводным лодкам переместиться на расстояние ракетного удара по сирийской территории. Ракетный обстрел может быть совершен уже вечером того же дня, пишет далее издание.

Британские самолеты на Кипре находятся в состоянии боевой готовности, сообщила в свою очередь газета The Times со ссылкой на собственные источники в британском правительстве. "Наши самолеты выведены на взлетно-посадочные полосы в Акротири, мы готовы", - указал собеседник газеты.

По данным издания, на британской авиабазе на Кипре в настоящее время находятся восемь оснащенных крылатыми ракетами истребителей Panavia Tornado, которые могут быть использованы для удара по наземным целям. Еще шесть истребителей, оснащенных ракетами класса "воздух-воздух" могут вести их прикрытие, указывает газета.

Медиакомпания BBC со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что премьер готова поддержать военный удар по сирийской территории, не дожидаясь согласия парламента.

12 апреля состоится экстренное заседание кабинета министров в Лондоне. Участники обсудят сирийский конфликт и реакцию Великобритании на предполагаемое применение химического оружия в Сирии. Накануне Мэй заявила, что британская сторона вместе с союзниками изучает инцидент в Думе и "быстро приходит к пониманию ситуации". По ее словам, "все признаки указывают на ответственность режима" сирийского президента Башара Асада. Виновные "должны понести наказание", подчеркнула премьер-министр, а неоднократное применение химического оружия "нельзя оставить без внимания". Британская сторона пока не подтвердила прямого участия в военной операции в Сирии.

11 апреля президент США Дональд Трамп возложил ответственность за предполагаемую химическую атаку в Думе на сирийского президента Башара Асада и не исключил нанесение удара по правительственным войскам Сирии, если применение химоружия будет подтверждено. В опубликованном в Twitter заявлении он пригрозил России ракетным ударом в Сирии.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления исламистов и повстанцев в регионе. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате инцидента погибли десятки жителей Думы, еще несколько сотен человек пострадали.